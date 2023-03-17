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Demet Özdemir ayrılık haberlerine ateş püskürdü! "Vicdansızlığınıza yazıklar olsun"

17.03.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Demet Özdemir'in bir süredir eşi Oğuzhan Koç ile ayrılacağı yazılıyordu. Yazılanlara karşın sessizliğini koruyan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir yazıyla adeta ateş püskürdü.

Demet Özdemir ayrılık haberlerine ateş püskürdü! "Vicdansızlığınıza yazıklar olsun"

Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri. Fox TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolde olan oyuncu, geçtiğimiz yaz evlendiği şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile olan ayrılık haberleri ile konuşuluyordu. Özdemir paylaşımıyla hem iddiaları yalanladı hem de haberleri yapanlara verdi veriştirdi.

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Demet Özdemir, çıkan haberlerle ilgili yaptığı paylaşımda:

"İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

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HESAP SORACAĞIM

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!" ifadelerine yer verdi.

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DENİZ BAYSAL DA SERT ÇIKMIŞTI

Evli başrol kadın oyuncu ile evli bir yönetmenin dizi çekiminde karavanda yakınlaştığı ve görevliler tarafından yakalandığını iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bir magazin sayfasının "Eşini aldatan evli kadın oyuncu kim?" haberine sert çıkan oyunculardan biri de Deniz Baysal olmuştu.

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Bir takipçisinin "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumuna "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" yanıtını vermişti.


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