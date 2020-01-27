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Demet Özdemir: Bağışlarınızı bekliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Özdemir, ailesi ve dostlarına, başlattığı kampanyaya destek olmaları için çağrı yaptı: Hediye ya da organizasyon istemiyorum.

Demet Özdemir: Bağışlarınızı bekliyorum

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan oyuncu, doğum gününde hediye ya da organizasyon kabul etmediğini dile getirdi.

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27 yaşındaki güzel oyuncu, sevenlerinden Koruncuk Vakfı için açtığı kampanyaya destek olmalarını beklediğini açıkladı. "26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum. Büyük-küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz."

Ünlü oyuncunun paylaşımı yaklaşık 300 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir, Koruncuk Vakfı, bağış, doğum günü,

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