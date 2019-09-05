Demet Özdemir Can Yaman'ın adını ağzına almadı ama hakkında bakın neler söyledi

Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir, özel hayatı ile ilgili açıklamalar yaparken Can Yaman'ın adını ağzına almadan konuştu. Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Özdemir, şunları söyledi:
"Tatilden yeni döndüm. Yaz benim için güzel geçti, hak ettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır tatil yapmıyordum projelerim vardı. Aile ve arkadaşlarımla tatilimi geçirdim çok güzel geçti. Erkenci Kuş bitti bir süre daha dinlenmek istiyorum, yeni proje kısmet."
Erkenci Kuş'un setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıdıkları konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın son olarak ayrıldıkları konuşulurken güzel oyuncu, Can Yaman'ın adını ağzına almadan da İtalya'daki başarısı için şunları söyledi:
"Kendisiyle gurur duydum. İnşallah başarılarının devamı gelir. Aynı işte rol aldığım partnerimin bu şekilde karşılanması gurur verici bir şey."
"KAAN İLE ARKADAŞIZ"
Öte yandan Bodrum’da Kaan Yıldırım'la havuz kenarında baş başa görüntülenen Özdemir, "Kaan ile arkadaşız daha önce de açıklama yapmıştım, uzamasını da hiç ama hiç istemiyorum" sözleriyle dedikodulara son noktayı koydu.
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Demet Özdemir, dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır.
Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.
Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir.
Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.
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