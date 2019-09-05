Demet Özdemir Can Yaman'ın adını ağzına almadı ama hakkında bakın neler söyledi

Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir, özel hayatı ile ilgili açıklamalar yaparken Can Yaman'ın adını ağzına almadan konuştu. Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Özdemir, şunları söyledi:

"Tatilden yeni döndüm. Yaz benim için güzel geçti, hak ettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır tatil yapmıyordum projelerim vardı. Aile ve arkadaşlarımla tatilimi geçirdim çok güzel geçti. Erkenci Kuş bitti bir süre daha dinlenmek istiyorum, yeni proje kısmet."

Erkenci Kuş'un setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıdıkları konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın son olarak ayrıldıkları konuşulurken güzel oyuncu, Can Yaman'ın adını ağzına almadan da İtalya'daki başarısı için şunları söyledi:

"Kendisiyle gurur duydum. İnşallah başarılarının devamı gelir. Aynı işte rol aldığım partnerimin bu şekilde karşılanması gurur verici bir şey."

"KAAN İLE ARKADAŞIZ"

Öte yandan Bodrum’da Kaan Yıldırım'la havuz kenarında baş başa görüntülenen Özdemir, "Kaan ile arkadaşız daha önce de açıklama yapmıştım, uzamasını da hiç ama hiç istemiyorum" sözleriyle dedikodulara son noktayı koydu.