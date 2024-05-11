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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.05.2024 15:16
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Türkiye yerel seçim virajını döndüğü günden bu yana yeni anayasa tartışmalarını konuşuyor. Asal Araştırma şirketi de katılımcılarına "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı?" sorusunu yöneltti. 2 bin kişinin katıldığı anket çalışmasının sonuçları gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Siyaset gündemi bir süredir yeni anayasa tartışmalarıyla boğuşuyor. Yeni anayasa için siyasi parti grupları birtakım ziyaretlerde bulunmaya başladı. Bu görüşmeler oluşturulacak yeni anayasa metninin doğasını belirleyecek. Türkiye'de vatandaşlar da siyasiler gibi ikiye bölünmüş durumda. Asal Araştırma şirketi de vatandaşlara "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı?" sorusunu yöneltti.

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ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özgür Özel ile yaptığı görüşmede yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmesi ile birlikte Ankara kulislerinin gündemi de bir anda değişti. Erdoğan’ın yaptığı yeni anayasa çıkışının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis’te yer alan partilerin genel başkanlarını ziyaret ederek yeni anayasa çalışmaları için destek talebinde bulundu.

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GÜNDEM OLAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI

2 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun düşünenler %58.3'lük oranla istemeyenlerden daha fazla. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığını düşünenlerin ise oranı %41.7'de kaldı.

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