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Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Oğuzhan Koç görmesin"

03.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Oğuzhan Koç ile nişanıyla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir sıcak havaların keyfini çıkardı. Bikinili poz veren ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle büyüledi.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Oğuzhan Koç görmesin"

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun bir süre göz önünde bulunan Demet Özdemir, bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile nişanlandı. Tatil molası veren ünlü oyuncu çiçekli bikinisiyle beğeni butonunu çökertti.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

ÇİÇEKLİ BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

30 yaşındaki Demet Özdemir son dönemlerin en popüler isimlerinden biri oldu.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Sosyal medyada 15.2 milyon takipçisi bulunan Özdemir, bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Çiçekli bikinisiyle poz veren Özdemir'e, "Oğuzhan Koç görmesin", "Deniz kızı", "Bebek gibi" yorumları geldi.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Özdemir'in o pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanındı.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı!

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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