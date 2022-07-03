Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Oğuzhan Koç görmesin"

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun bir süre göz önünde bulunan Demet Özdemir, bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile nişanlandı. Tatil molası veren ünlü oyuncu çiçekli bikinisiyle beğeni butonunu çökertti.

ÇİÇEKLİ BİKİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

30 yaşındaki Demet Özdemir son dönemlerin en popüler isimlerinden biri oldu.

Sosyal medyada 15.2 milyon takipçisi bulunan Özdemir, bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Çiçekli bikinisiyle poz veren Özdemir'e, "Oğuzhan Koç görmesin", "Deniz kızı", "Bebek gibi" yorumları geldi.

Özdemir'in o pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanındı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.





