Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım! Açıklaması dikkat çekti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Oğuzhan Koç ile evlilik arifesinde olan başarılı isim, yoğun iş temposundan bunalınca kendinisi bahçedeki koltuğa attı.

Bornozla koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan Özdemir, paylaşımına, "Çok yoğun bir haftanın sonu. Geriye güzel anlar kaldı, bir günlük mola….Günlerimi güzelleştiren , bana sevgiyle bakan, hep daha iyi olmamı sağlayan herkese her şeye binlerce kez teşekkür ederim… Sevgi ne güzel şey" notunu düştü.

Demet Özdemir'e dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

