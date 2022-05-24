MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım! Açıklaması dikkat çekti

Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım! Açıklaması dikkat çekti

24.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bahçede bornozla uzanırken verdiği pozu paylaşan ünlü oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım! Açıklaması dikkat çekti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Oğuzhan Koç ile evlilik arifesinde olan başarılı isim, yoğun iş temposundan bunalınca kendinisi bahçedeki koltuğa attı.

283483066_421734332811778_9166277638101966507_n

Bornozla koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan Özdemir, paylaşımına, "Çok yoğun bir haftanın sonu. Geriye güzel anlar kaldı, bir günlük mola….Günlerimi güzelleştiren , bana sevgiyle bakan, hep daha iyi olmamı sağlayan herkese her şeye binlerce kez teşekkür ederim… Sevgi ne güzel şey" notunu düştü.

Demet Özdemir'e dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan'ın 'arkadaş ilanı' paylaşımı olay oldu! "Benden daha güzeli varsa..."Bahar Candan'ın 'arkadaş ilanı' paylaşımı olay oldu! "Benden daha güzeli varsa..."
Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktıAilesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı
Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bu halini unutun! Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı

Bu halini unutun! Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı

Cinsel ilişki itirafından sonra paylaştı! "Evde böyle dolaşırım"

Cinsel ilişki itirafından sonra paylaştı! "Evde böyle dolaşırım"

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!

Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.