Demet Özdemir'den itiraf: Eli sıkı çıktı! "İndirimleri takip ediyorum"

Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markasının Galata'da gerçekleşen davetinde önemli bir itirafta bulundu.

"İNDİRİMLERİ TAKİP EDİYORUM"

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir reklam yüzü olduğu markanın davetinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Şıklığıyla göz dolduran Özdemir'e indirimleri takip edip etmediği soruldu. Güzel oyuncu ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını itiraf etti ve "Marka takıntım yok. Birbirine uyan şeyleri giyiyorum. Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi.

"YAKIN ZAMANDA EKRANLARDA OLACAĞIM"

Demet Özdemir ayrıca yakın zamanda ekranlarda olacağının da müjdesini verdi ve "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım" dedi.





