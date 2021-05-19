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Demet Özdemir'den mini elbiseli ayna pozu!

19.05.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşan Demet Özdemir, mavi mini elbisesiyle ayna karşısında çektiği pozunu paylaştı. Özdemir'in spor kıyafetiyle verdiği poza ise sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalmadı.

Demet Özdemir'den mini elbiseli ayna pozu!

Başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaparak ekrana veda eden Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir mavi mini elbisesi ile ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Özdemir paylaşımına "Şu bir elbise bir ayakkabı ile hemencik hazır olduğun yaz modası rahatlığına bayılıyorum. Hem şık, hem ferah!" notunu düştü.

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SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALMADI

Demet Özdemir, yeşil spor ayakkabısı ve pembe şapkasıyla verdiği bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç oldu.

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Güzel oyuncunun paylaşımı 600 bin beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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