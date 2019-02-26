Demet Özdemir'e doğum gününde romantik sürpriz!

26 Şubat 1992'de doğan Demet Özdemir'in doğum gününü ilk olarak abisi ve ablası kutladı. Akşam ise yakın arkadaşlarıyla birlikte evinde doğum günü kutlaması yapan genç oyuncu için havai fişek gösterisi yapıldı.

ÇİÇEKLER CAN YAMAN'DAN MI?

Özdemir, sabah sete geldiğinde ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Karavanının güllerle dolu olduğunu gören genç oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri " Bu güller Can Yaman'dan mı" diye sordu. Konu hakkında açıklama yapmayan Özdemir'in videosuna kırmızı kalp koyması da dikkatlerden kaçmadı.





