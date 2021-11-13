Demet Özdemir: Estetiği fazla kaçırdım!

Son günlerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir (29), bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Önceki gün lansmanda arkadaşı Mert Vidinli ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, "Demet Özdemir kötü ışık kurbanı mı yoksa estetik mi yaptırdı?" şeklinde yorumlar yağdırdı. Takipçilerini ikiye bölen Özdemir ise hakkında çıkan haberlere yanıt vermeyi ihmal etmedi.

"BUGÜN ESTETİĞİ FAZLA KAÇIRDIM!"

Geçtiğimiz ay sporun yanı sıra yüz yogası yapmaya başladığını ve çok faydalı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, filtreli pozunu 14,2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özdemir, esprili gönderisine, "Bugün estetiği fazla kaçırdım." notunu düşerek, dedikoduları yalanladı.

