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Demet Özdemir: Estetiği fazla kaçırdım!

13.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce yüz yogasına başladığını dile getiren Demet Özdemir, estetik yaptırdığı yönündeki söylentilere yanıt verdi. Filtreli bir pozunu, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notuyla Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanladı.

Demet Özdemir: Estetiği fazla kaçırdım!

Son günlerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir (29), bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Önceki gün lansmanda arkadaşı Mert Vidinli ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

Demet Özdemir'in son görüntüsü gündemde! "Estetik mi?"Demet Özdemir'in son görüntüsü gündemde! "Estetik mi?"

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, "Demet Özdemir kötü ışık kurbanı mı yoksa estetik mi yaptırdı?" şeklinde yorumlar yağdırdı. Takipçilerini ikiye bölen Özdemir ise hakkında çıkan haberlere yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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"BUGÜN ESTETİĞİ FAZLA KAÇIRDIM!"

Geçtiğimiz ay sporun yanı sıra yüz yogası yapmaya başladığını ve çok faydalı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, filtreli pozunu 14,2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özdemir, esprili gönderisine, "Bugün estetiği fazla kaçırdım." notunu düşerek, dedikoduları yalanladı.

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Demet Özdemir
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