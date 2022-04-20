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  4. Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

20.04.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik için gün sayıyor. Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu gibi dizilerle ekran önüne gelen Demet Özdemir, dekoltesiyle sınır tanımadı.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Sosyal medyada en çok takip edilen ünlülerden biri olan Demet Özdemir son zamanlarda, kariyer hayatı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özdemir, kendisi gibi ünlü sevgilisi Oğuzhan Koç ile inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu mini elbisesi ve dekoltesiyle beğenileri topladı.

DEMET ÖZDEMİR SINIR TANIMADI

30 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle poz veren Demet Özdemir'e sevgilisinden yorum gecikmedi.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Oğuzhan Koç, Özdemir'in o pozuna kalp emojisi koydu.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Ünlü çiftin iki gün üst üste düğün yapacağı iddia ediliyor.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Ayrıca ikilinin Zekeriyaköy'den kendilerine ev tuttukları ve aylık kiralarının 40 bin TL olacağı söyleniyor.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Evin dekorasyonu için 300 bin TL'lik ödeme yapacaklar.

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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