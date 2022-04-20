Demet Özdemir göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

Sosyal medyada en çok takip edilen ünlülerden biri olan Demet Özdemir son zamanlarda, kariyer hayatı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özdemir, kendisi gibi ünlü sevgilisi Oğuzhan Koç ile inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu mini elbisesi ve dekoltesiyle beğenileri topladı.

DEMET ÖZDEMİR SINIR TANIMADI

30 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle poz veren Demet Özdemir'e sevgilisinden yorum gecikmedi.

Oğuzhan Koç, Özdemir'in o pozuna kalp emojisi koydu.

Ünlü çiftin iki gün üst üste düğün yapacağı iddia ediliyor.

Ayrıca ikilinin Zekeriyaköy'den kendilerine ev tuttukları ve aylık kiralarının 40 bin TL olacağı söyleniyor.

Evin dekorasyonu için 300 bin TL'lik ödeme yapacaklar.



