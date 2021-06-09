Demet Özdemir havuz başında paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de almıştı.

Tatilden sık sık paylaşım yapan Özdemir, son olarak mavi bikinisiyle havuzun önünde boy gösterdi.

Demet Özdemir'in mavi bikinili poz hayranlarını mest etti.

29 yaşındaki güzel geçtiğimiz günlerde Koç ile ilşkisi hakkında "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum" demişti.

Ünlü oyuncunun bu seksi pozu da aşka yorumlandı ve Özdemir'e "Aşk yaradı" yorumları yağdı.



