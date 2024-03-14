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  4. Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı! Görenler belden aşağısına takıldı

Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı! Görenler belden aşağısına takıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 13:23
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Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan anlaşmalı olarak boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'in son pozları hayranlarından tam not aldı. Özdemir'in kazak altına yaptığı seçime ise yorum yağdı.

Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı! Görenler belden aşağısına takıldı

26 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in evliliği kısa sürdü. Anlaşmalı boşanan ve o dönem sık sık gündeme gelen oyuncu daha sonra aşk hayatıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Instagram sayfasından yeni bir karesini paylaştı.

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Kazak altına bikini altına benzer bir makro mini şort seçen Demet Özdemir'in tarzına yorum yağdı.

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Kazağını çizme ile kombinleyen Demet Özdemir'e "Altına bir şey giymeyi unutmuşsun", "Çok güzelsin", "Kazak altına saçma seçim", "Çok coolsun" yorumları geldi.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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