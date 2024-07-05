Demet Özdemir Hollywood pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

POZLARI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu şimdi de Hollywood pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun 'Bugün mavi' notunu düştüğü tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Özdemir'in peş peşe paylaştığı karelerine sosyal medyada; 'Aşırı iyi', 'Yine harikasın', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.







