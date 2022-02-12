Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Son olarak TV8'de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir, projenin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatile çıktı. Yaz aylarını dinlenerek geçiren Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filmi ile setlere geri döndü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili sönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çiftin ayrılmasına Şükrü Özyıldız'ın neden olduğu iddia edildi.

OĞUZHAN KOÇ, DEMET ÖZDEMİR'İ ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'DAN KISKANDI

Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filminde başrollerini paylaşan Demet Özdemir'in partneri ile yakınlığı Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

İddialara göre Oğuzhan Koç, ikilinin ilişkisini kıskandı ve sorunlar yaşamaya başladı. Şükrü Özyıldız'ın Demet Özdemir hakkında söylediği "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrar çalışırız" sözleri ise Oğuzhan Koç'un kıskançlığını alevlendirdi.



