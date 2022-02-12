MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

12.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şükrü Özyıldız ile aynı projede rol alan Demet Özdemir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız yüzünden Oğuzhan Koç ile ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Son olarak TV8'de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir, projenin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatile çıktı. Yaz aylarını dinlenerek geçiren Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filmi ile setlere geri döndü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili sönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çiftin ayrılmasına Şükrü Özyıldız'ın neden olduğu iddia edildi.

5464656465

OĞUZHAN KOÇ, DEMET ÖZDEMİR'İ ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'DAN KISKANDI

Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filminde başrollerini paylaşan Demet Özdemir'in partneri ile yakınlığı Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

DE2

İddialara göre Oğuzhan Koç, ikilinin ilişkisini kıskandı ve sorunlar yaşamaya başladı. Şükrü Özyıldız'ın Demet Özdemir hakkında söylediği "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrar çalışırız" sözleri ise Oğuzhan Koç'un kıskançlığını alevlendirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beni toprağa sen gömeceksinBeni toprağa sen gömeceksin
Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtıSütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı
Meclis adisyonunu görünce bakın ne istediMeclis adisyonunu görünce bakın ne istedi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Şükrü Özyıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturalarında yeni formül masada

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.