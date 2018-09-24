Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Sosyal medyadan birbirlerine ait t\u00fcm an\u0131lar\u0131 silen \u00fcnl\u00fc \u00e7iftten Demet \u00d6zdemir\u2019in 'Erkenci Ku\u015f\u2019taki partneri Can Yaman\u2019la yak\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. \nKonu hakk\u0131nda konu\u015fan oyuncu, "\u0130li\u015fkimizin \u00f6mr\u00fc bu kadarm\u0131\u015f! Ba\u015fka bir a\u015fk yok" dedi. \nPARTNEREn korkun\u00e7 davetsiz misafirlerG\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r \u00e7at\u0131 kat\u0131na servet \u00f6dedi!\u0130rem Sak ve Orkun I\u015f\u0131tmak a\u015fk m\u0131 ya\u015f\u0131yor?
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