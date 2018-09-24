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Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 09:51 | Son Güncelleme

Yaklaşık 4 aydır birlikte olan Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir çifti, ayrıldı.

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Sosyal medyadan birbirlerine ait tüm anıları silen ünlü çiftten Demet Özdemir’in 'Erkenci Kuş’taki partneri Can Yaman’la yakınlaştığı iddia edildi.

Konu hakkında konuşan oyuncu, "İlişkimizin ömrü bu kadarmış! Başka bir aşk yok" dedi.


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