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Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen başka biri olmuş

15.09.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralara Oğuzhan Koç ile doludizgin bir aşk yaşayan Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla olay oluyor. Özdemir’in estetiksiz halini görenler ise “neredeyse bambaşka biri olmuş” demekten kendini alamıyor.

Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen başka biri olmuş

Son olarak İbrahim Çelikkol ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, güzelliği ve çekiciliği ile dikkat çeken bir isim haline geldi. Asıl mesleği dansçılık olan Özdemir, daha sonra oyunculuk yaptı. Oyuncunun eski hallerini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

DEMET ÖZDEMİR’İN ESTETİKSİZ HALİ

29 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, estetiklerle başka biri haline geldi. Kameraların karşısına dansçı olarak çıkan Özdemir, daha sonra oyunculuğa adım attı. Romantik komedi dizilerinin aranan ismi haline gelen Özdemir’in son haliyle, estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Demet Özdemir’in estetiksiz hali…

Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen başka biri olmuş

Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen başka biri olmuş

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı.

2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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