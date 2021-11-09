Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla dudak uçuklattı! 12 asgari ücret değerinde

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geliyor. Henüz yeni bir diziyle anlaşmayan Demet Özdemir son olarak, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

Demet Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Mini bir etek giye Demet Özdemir altına ise uzun çizme tercih etti.

Demet Özdemir’in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir’in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.



