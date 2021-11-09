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  4. Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla dudak uçuklattı! 12 asgari ücret değerinde

Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla dudak uçuklattı! 12 asgari ücret değerinde

09.11.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Demet Özdemir’in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla dudak uçuklattı! 12 asgari ücret değerinde

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geliyor. Henüz yeni bir diziyle anlaşmayan Demet Özdemir son olarak, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

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Demet Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Mini bir etek giye Demet Özdemir altına ise uzun çizme tercih etti.

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Demet Özdemir’in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir’in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.


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Demet Özdemir
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