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Demet Özdemir'in saati elbisesinden pahalı

28.04.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile ayrılıp yeniden barışan ve evlilik teklifi alan Demet Özdemir şu sıralar evlilik hazırlığında. Hem iş hem de özel hayatıyla gündeme gelen Demet Özdemir'in stili ve kıyafetlerine ödediği para da konuşuluyor. Oyuncunun son olarak giydiği cesur elbise bakın kaç TL?

Demet Özdemir'in saati elbisesinden pahalı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Özdemir, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Özdemir süper mini dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti. Oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.

RNDH

Demet Özdemir zaman zaman giyimine harcadığı paralarla gündeme geliyor. Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 176.814 TL. #demetözdemir

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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