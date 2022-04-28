Demet Özdemir'in saati elbisesinden pahalı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Özdemir, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Özdemir süper mini dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti. Oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.

Demet Özdemir zaman zaman giyimine harcadığı paralarla gündeme geliyor. Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 176.814 TL. #demetözdemir

