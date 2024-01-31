Demet Özdemir'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Pantolonunun fiyatını duyanlar inanamadı

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten Demet Özdemir önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan genç oyuncu şimdi de son pozlarıyla olay oldu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir'in ayna pozu dikkat çekti. Güzel oyuncunun spor tarzının bedeli de ortaya çıktı.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; Özdemir'in ünlü bir markaya ait bej renkli pantolonunun fiyatı tam tamına 38 bin 482 TL.

Ünlü ismin tarzının bedeline sosyal medyada; 'Çok pahalı değil mi?', 'Bir pantolon için çok fazla' gibi yorumlar yapıldı.