Demet Özdemir'in yağmurda havuz keyfi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, bikinili pozlarıyla dikkat çekitor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, son olarak yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaştı.

Demet Özdemir’in yağmurda havuz keyfine “Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun" notunu düştü.

Demet Özdemir'in doğal hallerine takipçilerinden beğeni yağdı.



