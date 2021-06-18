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Demet Özdemir'in yağmurda havuz keyfi

18.06.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil yapan Demet Özdemir yağan yağmuru umursamadı ve havuza girdi.

Demet Özdemir'in yağmurda havuz keyfi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, bikinili pozlarıyla dikkat çekitor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, son olarak yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaştı.

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Demet Özdemir’in yağmurda havuz keyfine “Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun" notunu düştü.

Demet Özdemir'in doğal hallerine takipçilerinden beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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