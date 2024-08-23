Demet Özdemir, Justin Timberlake konserine gitti! İddialı tarzına yorum yağdı

MYNET-Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile kısa süren evliliğiyle uzun süre konuşulmuştu.

Boşanmanın ardından adı aşk dedikodularına da karışan ünlü isim şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Yeni sezon öncesi stres atan Özdemir son olarak Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Justin Timberlake konserine gitti.

Ünlü oyuncu konserden peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin 16.3 milyon takipçili Instagram hesabından 'Letzte nacht' (Dün gece) notuyla paylaştığı gönderisine 157 bin beğeni ve 2 binden fazla övgü dolu yorum geldi.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz bir crop ile birleşik kırmızı saten büstiyer giyen Özdemir, kombinini ise kot pantolonuyla tamamladı. Ünlü ismin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Sen muhteşemsin, doğanın bir gücüsün', 'Gülüşün hep böyle güzel olsun', 'Bu ne güzellik' gibi yorumlar yapıldı.