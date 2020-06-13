Demet Özdemir: Kadın olmanın gücünü anladım

Elle Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner moderatörlüğünde gerçekleşen ve markanın sosyal sorumluluk projesinin duyurulduğu canlı yayında Demet Özdemir şu açıklamaları yaptı: ‘’Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde yarınlara umutla bakabilmek için birbirimize destek olmamız ve güç vermemiz çok önemli. Hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz ve umutlarımızı korudukça yarınlarımızı iyileştirebileceğimize inanıyorum.

İşte Demet Özdemir'in açıklamalarından satır başları

Böyle güzel projeler ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmesinden dolayı çok mutluyum. Böyle dayanışmalar sayesinde umutla yarınlara ulaşabileceğimizden eminim.’’ dedi.

Bu dönemde motivasyonunu ve enerjisini nasıl güçlü tuttuğunda da bahseden Özdemir ‘’ Öncelikle her yeni güne sağlıklı bir şekilde uyandığım için şükrediyorum. Bu bana güne pozitif bir şekilde başlama gücü veriyor.

Mutluluğun insanın kendisi ile başladığını düşünüyorum. Kendinden mutluysan içindeki gücü ve enerjiyi dışarıya yansıtabiliyorsun.

Bu yüzden günlük rutinlerimi düzenli bir şekilde uygulamaya devam ettim. Kadın olmanın gücünü bir kez daha anladım.

Anne, iş kadını, eş gibi birçok modele aynı anda sahip oluyoruz. Fakat içimizdeki güç ile her daim ‘’Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın!’’ diyerek hepsinin üstesinden gelebiliyoruz.

Kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayarak içlerindeki gücü ortaya çıkartmaları ortak amacımız. Bu süreçte umudun da önemini konuştuk.