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  4. Son dakika | Roma gezisinin masrafları soruldu, İmamoğlu ilk kez yanıt verdi! "Bundan daha doğal bir şey yok"

Son dakika | Roma gezisinin masrafları soruldu, İmamoğlu ilk kez yanıt verdi! "Bundan daha doğal bir şey yok"

21.05.2024 15:28
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir konuşulan Roma gezisiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi. Yanında kalabalık bir grup gazeteciyle gittiği seyahatin masrafları nedeniyle İmamoğlu eleştiri oklarını üzerine çekmişti. "Masrafları kim karşıladı?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu ayrıca "Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Eksiğimiz varsa bakarız, sonrakinde yapmayız" mesajını verdi.

Son dakika | Roma gezisinin masrafları soruldu, İmamoğlu ilk kez yanıt verdi! "Bundan daha doğal bir şey yok"

Son dakika haberi: Türkiye günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kalabalık bir grup gazeteci heyetinin İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı seyahati konuşuyor. 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantı için düzenlenen seyahatte kalınan lüks otelin maliyeti ve harcamalar tartışmalara neden olmuştu. İmamoğlu eleştirilere "Bunun yadırganacak bir tarafı yok" diyerek yanıt verdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ YORUMU İLGİNÇ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

"İlginç. Sayın cumhurbaşkanının yorumu ilginç. Öncelikle 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon, çok önemsiyoruz. Çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz çünkü 2027’deki bu organizasyon aynı zamanda 2030’daki olimpiyat oyunlarına adaylığımızın, paralimpik ve olimpik oyunlarına adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul’da yapılıyor olacak.

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Aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları 2028’de Los Angeles’ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli hem de İstanbul’da ilk defa böyle çoklu branşların işte Haliç’te, Marmara Denizi’nde, Boğaz’da birçok yerde salonlarımızda meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz.

"İTALYA, ROMA DEYİNCE AKILLARINA ŞARAP GELİYORDU HERHALDE"

Öncelikle sayın cumhurbaşkanına buradan bilgi vereyim; biz oraya 2027 Avrupa Oyunları’nın protokolünü imzalamak için gittik ve Avrupa Olimpiyat Oyunları başkanı ile çok önemli bir tören düzenledik. Bunun için gittik. Evet bazı gazeteciler bize eşlik etti bu tarihi olaya. Hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Sayın cumhurbaşkanı 2027 oyunlarını İtalya’yı, Roma’yı, şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahminen ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz.

"MALİYETİ KİM KARŞILADI?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Avrupa Oyunları için oradaydık. Ana gövdesinde kurumsal karşılamamız var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. İlk kez yurt dışındaki bir organizasyonda İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecilerini getirdik, bundan doğal bir şey yok. Bunun yadırganacak bir tarafı yok.

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"EKSİĞİMİZ VARSA SONRAKİNDE YAPMAYIZ"

Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Eksiğimiz varsa bakarız, sonrakinde yapmayız. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönüp haberler yapmasını da enteresan biçimde izliyorum."

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ERDOĞAN'A TEK CÜMLEYLE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu tartışmalarla ilgili eleştirisine tek cümleyle "Ekonomiyle uğraşsın" diyerek yanıt vermişti.

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İtalya Roma
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