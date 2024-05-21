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Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

21.05.2024 16:11
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Türkiye Selen hemşirenin sır ölümünü konuşmaya devam ederken gündem olacak yeni bilgilere ulaşıldı. Selen hemşirenin yakın arkadaşı Pelin Köksal'ın da aynı şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı hastanede hemşirelik yapan Pelin Köksal ile Selen hemşirenin ortak noktası ise şüpheli doktor Fatih.A.. İki hemşirenin ölümünde de aynı ilaçtan şüpheleniliyor.

Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

Beylikdüzü’nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı Özel Birinci Hastanesi’nde anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden 24 yaşındaki Selen Hemşire’nin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Selen Hemşire’nin yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal’ın da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Selen Hemşire’nin ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.’nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması, iki hemşirenin şüpheli ölümünü daha da dikkat çekici hale getirdi.

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KALDIĞI ODADA ÖLÜ BULUNDU

Olay, geçtiğimiz hafta başında Beylikdüzü Yakuplu’da bulunan Özel Birinci Hastanesi’nde yaşanmıştı. İddialara göre, 77 yaşındaki hasta dedesinin kaldığı hastaneye refakatçi olarak giden 24 yaşındaki Selen Bilgin’e, başı ağrıdığı için anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyat için kullanılan bir ilaç enjekte edilmişti. Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen’in kendisinin kullandığını iddia ederken, ilaç şişesi ise Fatih A.’nın cebinden çıkmıştı. Olay günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 YIL ÖNCE DE ARKADAŞI ÖLÜ BULUNDU

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı hale getirdi. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Köksal’dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan’ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı. Selen Hemşire’nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan "propofol" isimli ilaca çekti.

pelin köksal
İKİ YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN HEMŞİRE PELİN KÖKSAL

DEDESİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilgin ailesi kızlarının ölü haberiyle acı yaşarken 1 hafta sonrada yanında refakatçi olarak kaldığı dedesi Ali İbrahim Paker hayatını kaybetti. Bugün Bahçeşehir’de cenazesi kılınan Paker, ölen torunu Selen’in yanına defnedildi.

ÖLÜMLER ARASINDA BENZERLİK

Selen Hemşire’nin kardeşi Saruhan Bilgin, iki yıl önce Pelin Hemşire’nin ölümü ile ablasının ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, "Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı.

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AYNI İLAÇTAN ŞÜPHELENİLİYOR

Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayınca çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde" dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Baba Serkan Bilgin ise kızı için adalet istediğini ifade ederek, "Benim kızım 24 yaşında hayatının baharındaydı. Benim içim yanıyor baba olarak. Sayın hakimlerden savcılardan rica ediyorum o adamı nasıl serbest bıraktınız. Serbest bıraktınız bir o kadar da acı üstüne acı yaşıyorum. Benim kızım rahmetli oldu savcı adam hakkında tutuklama istiyor ancak nöbetçi mahkeme serbest bırakıyor. Bir baba olarak zaten yanmışız tabii ki adalete sığınacağız. Selen için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire İstanbul ölüm
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