Demet Özdemir kıvrak dansıyla gündem oldu! "Üff bee"

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

KIVRAK DANS VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Oyunculuğun yanı sıra dansa olan tutkusuyla da bilinen Özdemir, 13,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kıvrak figürler sergilediği bir dans videosunu yayınladı. Oyuncunun "Biz geldik" notuyla partnerini etiketlediği video, 2,2 milyondan fazla görüntülendi.

Ünlü oyuncuya takipçileri bol bol alev emojisi yollarken, takipçilerinden gelen "Üff be işte bu!" gibi övgü dolu yorumlar dikkat çekti.

