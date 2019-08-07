MAGAZİN

Demet Özdemir'le ilgili çok konuşulacak iddia ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Şimdilerde Lider Şahin ile aşk yaşayan manken Didem Soydan'ın, bir dönem Demet Özdemir ile aşk yaşayan Şahin'i ayırdığı iddia edildi.

Demet Özdemir'le ilgili çok konuşulacak iddia ne?

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, aşk hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Şahin, kısa bir süre önce manken Didem Soydan'la aşk yaşamaya başlamış ve çift ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Hatta Şahin, yeni aşkını babası Selami Şahin'le de tanıştırmıştı.

DEMET ÖZDEMİR VE LİDER ŞAHİN'İ AYIRDI MI?

Bugün ise 2. Sayfa programında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Didem Soydan, bir dönem aşk yaşayan Lider Şahin ile Demet Özdemir'in ayrılığına sebep oldu. Şimdilerde Didem Soydan ile Lider Şahin birliktelik yaşarken, Demet Özdemir'in de Can Yaman'la aşk yaşadığı konuşuluyor.

070820191147270730754

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Demet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtıDemet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtı
Ali Sunal baba oldu!Ali Sunal baba oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Lider Şahin

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtı

Demet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtı

Ali Sunal baba oldu!

Ali Sunal baba oldu!

Yasemin Erbil'den bikinili selfie

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahnede sürpriz

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahnede sürpriz

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Nihat Hatipoğlu'ndan Instagram'da duygusal paylaşım

Nihat Hatipoğlu'ndan Instagram'da duygusal paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.