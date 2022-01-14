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Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u sildi! Meğer Demet Özdemir terk etmiş

14.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılığı 2021'in son günlerine damga vurdu. Paris'te aşk tazeledikleri düşünülen çift tatil dönüşü ayrılık kararı almıştı. Meğerse Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u terk etmiş. Güzel oyuncu eski aşkıyla olan fotoğrafları da sildi.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u sildi! Meğer Demet Özdemir terk etmiş

2021'in en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ani bir kararla ayrıldı. Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılığının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir imiş. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Gazeteci Bilal Özcan’ın özel haberine göre;Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını da sildi.

Demet Özdemir ile ayrılan Oğuzhan Koç hakkında olay sözler: Silik, gittiği her yeri batıran...Demet Özdemir ile ayrılan Oğuzhan Koç hakkında olay sözler: Silik, gittiği her yeri batıran...

Oğuzhan Koç ise fotoğrafları birkaç saat sonra sildi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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