Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u sildi! Meğer Demet Özdemir terk etmiş

2021'in en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ani bir kararla ayrıldı. Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılığının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir imiş. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Gazeteci Bilal Özcan’ın özel haberine göre;Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını da sildi.

Oğuzhan Koç ise fotoğrafları birkaç saat sonra sildi.



