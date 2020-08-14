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Demet Özdemir tatil videosunu paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 22:04 | Son Güncelleme

Demet Özdemir çıktığı tatilden bir videoyu Instagram'dan paylaştı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir normalleşme sürecine geçilip seyahat yasakları kalktıktan sonra yakın arkadaşlarıyla bir tekne tatiline çıkmıştı. Kiraladıkları tekneyle koy koy gezen oyuncu, daha sonra başlayan dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte de bol bol tatil fotoğrafları paylaşan Özdemir, tatile doyamadığını dile getirmişti.

Doğduğun Ev Kaderindir'in sezon finali yapması ve çekimlerinde bitmesiyle birlikte Demet Özdemir soluğu yine tatilde almıştı. Oyuncu çıktığı tatilden bir videoyu Instagram'dan paylaştı.

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