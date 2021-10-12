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Demet Özdemir turuncu elbisesiyle göz kamaştırdı! Hayranları o pozlara beğeni yağdırdı

12.10.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filmi Aşk Taktikleri ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak turuncu gece elbisesiyle çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Demet Özdemir turuncu elbisesiyle göz kamaştırdı! Hayranları o pozlara beğeni yağdırdı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuktaki başarısını sergileyen Demet Özdemir, son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmini çekmişti.

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Hayranlarının karşısına Netflix'te yayınlanacak olan yeni filmiyle çıkmaya hazırlanan Özdemir, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Özdemir son paylaşımıyla da yine adından söz ettirdi.

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29 yaşındaki güzel oyuncu, turuncu gece elbisesiyle çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

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Instagram'da 14,1 milyon takipçisi olan Özdemir'in paylaşımına kısa sürede 700 binden fazla beğeni geldi.

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Demet Özdemir Instagram
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