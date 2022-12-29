Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah ne zaman başlayacak? Benim Adım Farah konusu ne?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah için hazırlıklar devam ediyor. Fox Tv'nin yeni sezon projelerinden olan Benim Adım Farah'ın kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bir mafya dizisi olan Benim Adım Farah, The Cleaning Lady isimli hala devam eden diziden uyarlanacak. Peki, Benim Adım Farah ne zaman başlayacak, konusu ne?

BENİM ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı yeni dizi Benim Adım Farah'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BENİM ADIM FARAH KONUSU NE?

FOX ekranlarında karşımıza çıkacak dizinin yönetmeni Recai Karagöz olurken yapımını ise O3 Medya üstleniyor.

Dizide baş karakter Farah'ın oğlu amansız bir hastalığa yakalanır ve tedavisi için çok yüksek miktarda paraya ihtiyacı vardır. Bu parayı toparlamak için Farah, bir mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalır.

Demet Özdemir dizide Fas asıllı Farah rolünü canlandıracak ve ilk görüşte nefret ettiği mafyanın adamı Tahir’le büyük aşk yaşayacak.

BENİM ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

The Cleaning Lady dizisinden uyarlanacak olan diziye şimdiye kadar Fırat Tanış, Mustafa Avkıran, Senan Kara, Derya Pınar Ak ve Mert Doğan gibi isimlerin katıldığı açıklandı.

