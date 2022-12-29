MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah ne zaman başlayacak? Benim Adım Farah konusu ne?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah ne zaman başlayacak? Benim Adım Farah konusu ne?

29.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Benim Adım Farah dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı dizi The Cleaning Lady dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah ne zaman başlayacak? Benim Adım Farah konusu ne?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yeni dizisi Benim Adım Farah için hazırlıklar devam ediyor. Fox Tv'nin yeni sezon projelerinden olan Benim Adım Farah'ın kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bir mafya dizisi olan Benim Adım Farah, The Cleaning Lady isimli hala devam eden diziden uyarlanacak. Peki, Benim Adım Farah ne zaman başlayacak, konusu ne?

BENİM ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı yeni dizi Benim Adım Farah'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BENİM ADIM FARAH KONUSU NE?

FOX ekranlarında karşımıza çıkacak dizinin yönetmeni Recai Karagöz olurken yapımını ise O3 Medya üstleniyor.

Dizide baş karakter Farah'ın oğlu amansız bir hastalığa yakalanır ve tedavisi için çok yüksek miktarda paraya ihtiyacı vardır. Bu parayı toparlamak için Farah, bir mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalır.

demet özdemir3

Demet Özdemir dizide Fas asıllı Farah rolünü canlandıracak ve ilk görüşte nefret ettiği mafyanın adamı Tahir’le büyük aşk yaşayacak.

BENİM ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

The Cleaning Lady dizisinden uyarlanacak olan diziye şimdiye kadar Fırat Tanış, Mustafa Avkıran, Senan Kara, Derya Pınar Ak ve Mert Doğan gibi isimlerin katıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyorduFinali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu
Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattıBurcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı
Saba Tümer'i utandırdı! "İbrahim Tatlıses gibi..."Saba Tümer'i utandırdı! "İbrahim Tatlıses gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Engin Akyürek ele

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Aşk iddiası rahatsız etti! Ünlü komedyen bakın ne dedi

Aşk iddiası rahatsız etti! Ünlü komedyen bakın ne dedi

2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.