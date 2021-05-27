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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 20 bin TL'lik otelde mi kalıyor? Bomba paylaşım

27.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatil fotoğraflarının basında yer almasının ardından magazincilere sitem etti. Dört günlüğü 20 bin TL olan bir otelde kaldıkları iddiasına da ikili yanıt verdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 20 bin TL'lik otelde mi kalıyor? Bomba paylaşım

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından Tanrısevsin'in yakın dostu Demet Özdemir'le beraber olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı ile kendisinden altı yaş küçük oyuncu sevgilisi, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran ile tatile çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç haklarında çıkan iddialara ve gizli çekilen fotoğraflarına dair açıklama yaptı.

İddialara göre çift Kaş'ta yaptıkları tekne tatilinin ardından Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülenmişti.

Ancak ikili bu iddiaları yalanlandı. Aşıklar aynı anda Kaş'taki evlerinden paylaşım yaparak şunları yazdı:

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"Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karış dağdan evimizi garip garip açılardan çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke."

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Oğuzhan Koç da sevgilisiyle karesini paylaşarak "Evimizi uzaklardan zoomlarla çekeceğinize gelip bir selam verseniz hiçbirinizi kırmayız" yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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