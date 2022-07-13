Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etti. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, iki hafta önce aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı. Çift, nişan töreni sonrası soluğu tatilde aldı.

BİRBİRİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Koç ve Özdemir çifti yakın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye tatile gitti. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Özdemir ve Koç, bir ara romantik anlar yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.



EZGİ MOLA'NIN SEVGİLİSİNDEN BAYRAM HARÇLIĞI ALDI

Çift bir ara yanlarına gelen Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ile de eğlenceli anlar yaşadı. Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı'nın elini öptü ve 100 dolar harçlık aldı. Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 dolar aldı. Mustafa Aksakallı ardından ünlü şarkıcıdan aldığı parayı Özdemir'e verdi.



