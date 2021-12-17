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  4. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Paris pozları! Dalga konusu oldular

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Paris pozları! Dalga konusu oldular

17.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve zaman zaman mutluluklarını gözler önüne seren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Paris'e gitti. İkilinin pozları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Paris pozları! Dalga konusu oldular

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, Oğuzhan Koç ile birkaç gün önce Paris'e gitti. Birlikte Paris'in altını üstüne getiren ünlü çift, Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

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Özdemir, Eyfel önünde verdiği pozları yaprak emojisi ile takipçilerinin beğenisine sunarken; ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye; "Aşkım bir de beni tek çek" notunu düştü.

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Ünlü çiftin Paris pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İkilinin ayrı ayrı verdikleri pozlar dalga konusu oldu. Paylaşımlarına "Birlikte poz veremediniz mi?" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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