Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk dolu tatili

Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de aldı. Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen arkadaş grubu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Ayaklıgazete'nin haberine göre, öğle saatlerinde denize girmek için sakin bir koya seçen dostlar, bol bol yüzdü ve su sporları yaptı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada ise aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.





