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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk dolu tatili

26.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tatilin tadını çıkarıyor. Yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la birlikte tatil yapan çift, romantik halleriyle objektiflere takıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk dolu tatili

Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de aldı. Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen arkadaş grubu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Ayaklıgazete'nin haberine göre, öğle saatlerinde denize girmek için sakin bir koya seçen dostlar, bol bol yüzdü ve su sporları yaptı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada ise aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
edep haya bunlar için ne ifade ediyor acaba
yapıştırrrr paraları leylaya...
para var aşk var huzur var. helal olsun. maşallah. bizede ağzımız sulanarak bakmak düşüyor

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