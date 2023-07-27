Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri 3 mü geliyor? Filmle ilgili flaş gelişme

Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı "Aşk Taktikleri 2" filmi, ikinci haftasında da Netflix Top 10 listesine girmeyi başardı. "Aşk Taktikleri 2"nin bu başarısının ardından üçüncü filmin hazırlıklarının yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin yapım şirketi Lanistar Media, serinin üçüncü filmi için çalışmalara başladı. Senarist Pelin Karamehmetoğlu‘nun yeni filmi yazmaya başladığı öğrenildi.

14 Temmuz'da yayınlanan "Aşk Taktikleri 2", ilk üç gününde Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Filmler listesine 4'üncü sıradan girdi ve 6 milyon 700 bin saat izlenme/4 milyon 100 bin görüntülenmeye ulaştı. İkinci haftasında ise 8 milyon 600 bin saat izlenme ve 5 milyon 200 bin görüntülenmeyle aynı listede 2'nci sırada yer aldı.

Filmin 10 günlük izlenmesi 15 milyon 300 bin saat izlenmeye ulaşırken görüntülenmesi 9 milyon 300 bine çıktı. Film, şimdiye kadar 52 ülkede Top 10'e girdi.



