Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri bitti. Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Demet Şener bugün teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuştu.

İŞTE DEMET ŞENER'İN AÇIKLAMALARI:

''Güvenin bittiği yerde her şey biter. Güven en önemli şeydir. Yeni hayatıma alıştım, bekarlık çok güzelmiş. Kızgınlıklar geçiyor ama insan düşünüyor 'Neden böyle oldu?' diye. Yaşananların sorumlusu İbrahim'dir.

Ben hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var. Dört dörtlüktüm. Her zaman İbrahim'in ve çocuklarımın yanındaydım.

Boşandıktan sonra çocuklarla görüşmek için kapıya kadar geliyor. Sadece 'Merhaba' diyorum.

'KARŞI TARAF ÇOK GÜZEL OYNADI'