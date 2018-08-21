Demet Şener'den bikinili paylaşım 'Hayatın hakkını vererek yaşayacağım'

Antalya'da tatil yapan 41 yaşındaki eski manken Demet Şener, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

Demet Şener, tatilinin son gününde yaptığı paylaşımla hayatına dair verdiği bir kararı da takipçileriyle paylaştı.

'SEZEN AKSU'NUN DEDİĞİ GİBİ...'

Demet Şener, güneşlenirken çekilmiş pozunun altına,"Bir tatil daha biter. Tıpkı Sezen Aksu’nun şarkısında söylediği gibi,bir daha gelmez geri genç bahar,kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var...Kim bilir daha kaç yaz yaşayacağız...İşte o yüzden artık kim ne demiş diye değil,ben nasıl istiyorum diye yaşayacağım...Hayatın hakkını vererek...Kocaman sevgiler hepinize" notunu düştü.





