MAGAZİN

Demet Şener'in elbisesi sosyal medyayı karıştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 22:42 | Son Güncelleme

Ünlü model Demet Şener, dün Instagram hesabından 'Harika elbisem' yazılı bir fotoğraf paylaştı. 3 fotoğraf koyan Şener'in hem verdiği pozlar hem de elbise için sosyal medyada demedikleri kalmadı.

Demet Şener'in elbisesi sosyal medyayı karıştırdı!

İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan ve boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Şener, dün de Instagram hesabına bir fotoğraf koydu.

‘Harika elbisem’ diye yazdığı paylaşımda sırtı açık, mini bir elbise giyip, bunu 3 farklı şekilde pozla yayınlayan Şener’in gerek elbisesine, gerek duruşuna, sosyal medyadan mesaj yağdı.

Yeni açtığı Youtube kanalıyla da gündemde olan Demet Şener’in ‘TB’ yani Throw Back- Geçmişe dönüş yaptığı paylaşım için ‘Eski bir model olunca insan her dönem ayrı güzel görünüyor' gibi yorum yapanlar olsa da genel olarak olumsuz yorumlar çoğunluktaydı.
İşte onlardan bazıları;

“Sırt dekoltesini göstermek istiyorsa o kadar iki büklüm olacağına, arkasını dönüp bir poz verseymiş.”

“Atarlı giderli albüm yapmaya hazırlanan eski manken yeni şarkıcı gibi görünüyor.”

“İbrahim bak sensiz daha iyiyim, daha güzelim, daha mutluyum, yıkılmadım ayaktayım elbisesi.”

“Sırt dekoltesini göstermek için arkanızı dönseymişsiniz keşke. Ben genelde karnım ağrırsa öyle duruyorum.”

“Bunun tasarlanacak nesi var acaba onu merak ettim. Sıradan bir elbise.”

“Benim yastık yaptığım payetlere benziyor.”

“Olmayan bağcıklarınızı mı bağlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz Demet Hanım?”

“Doktor bey bacaklarım ağrıyor, belimde fıtık var. Nasıl dursam fizik tedavide pozu.”

“Bu elbiseyi tasarlamak için modacı olmaya gerek yok.”

(Sözcü)

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem
Edis’ten rekorlu klipEdis’ten rekorlu klip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener instagram

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güldür Güldür'ün yıldızı Uğur Bilgin: Tipime uyuz oluyorum

Güldür Güldür'ün yıldızı Uğur Bilgin: Tipime uyuz oluyorum

Özcan Deniz’in eşi Feyza Deniz oğlu Kuzey’in fotoğrafını paylaştı

Özcan Deniz’in eşi Feyza Deniz oğlu Kuzey’in fotoğrafını paylaştı

Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem

Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem

Edis’ten rekorlu klip

Edis’ten rekorlu klip

Bülent Ersoy Bodrum'u motosikletle gezdi

Bülent Ersoy Bodrum'u motosikletle gezdi

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.