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Demet Şener kızı ve oğlunu paylaştı! "Ablası gibisin"

23.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem Kutluay ve Ömer Kutluay ile kamera karşısına geçti.

Demet Şener kızı ve oğlunu paylaştı! "Ablası gibisin"

2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli ile boşanmıştı.

"CANLARIM!"

Küpeli'yle ayrılığı sonrası İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener, eski eşiyle evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer'le objektif karşısına geçti.

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Şener, kızı ve oğluyla verdiği pozu 783 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Canlarım!" notuyla paylaştı. İrem ile Ömer'in annelerinin boyuna yetiştiği görüldü. Şener'in takipçileri ünlü modele "Ablası gibisiniz" yorumunda bulundu.

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Demet Şener
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