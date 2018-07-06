Demet Şener takipçilerine seslendi: 'Eyy her şeye kulp bulan…'

Demet Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duruşu üzerinden takipçileri tarafından eleştirildi.

Genelde bu tarz eleştiriler karşısında sessiz kalmayı tercih eden Demet Şener bu defa sessizliğini bozdu ve aynı pozu takipçilerinin istediği şekilde vererek şu açıklamayı yaptı:''Eyy her şeye bir kulp bulan 3-5 takipçi… Bu post size! Olmuş mu? Model gibi durabilmiş miyim?

Poz verirsin hep poz derler, naturel çekileni koydun mu vücudun garip haller alıyor derler…Kot giyersin elbise giy derler, elbise giyersin kot daha çok yakışıyor derler… Daha çok sayabilirim…

Çok azınlıksınız ama… Yine de bilin istedim nasıl mutluysam öyle yaşıyorum ve kendimi sevdirme ya da beğendirme gibi bir derdim yok…Çok şükür beni seven çok güzel bir topluluk var onlar bana yeter… Güzel bakan güzel görür…''





