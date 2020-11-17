Demi Lovato yüzük attı! Aşk pozlarını sildi

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, bir süredir Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile aşk yaşıyordu. Lovato, temmuz ayında Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

28 yaşındaki şarkıcı, nişan yüzüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından "Küçük bir kızken, babam bana ‘küçük ortak’ derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım" notuyla paylaşmıştı.

Demi Lovato'nun hayranları şarkıcıdan evlilik haberi beklerken Lovato, geçtiğimiz gün düzenlenen People's Choice Awards konuşmasında ayrıldıklarını açıkladı.

İlk olarak karantinada neler yaptığından bahseden Demi Lovato, bu süreçte nişanlandığını, fotoğraf çektiğini söyleyerek, meditasyona ve resime yoğunlaştığını belirtti.

Lovato, cümlesinin sonunda da nişanı attığını açıkladı. Şarkıcının sosyal medya hesabından Max Ehrich ile olan tüm aşk pozlarını da kaldırdığı görüldü.

