Demi Rose ceketinin düğmelerini açınca yorum yağdı

İngiliz model Demi Rose sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Instagram’da 18.1 milyon takipçisi olan model cesur pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.

Bu içeriklere bir yenisini daha ekleyen model kitlesini her geçen gün daha da artırıyor. Instagram hesabında paylaştığı iddialı fotoğraflarla global bir üne kazanan İngiliz model Demi Rose son olarak kırmızı ceketiyle pozlarını paylaştı.

İlk pozunda oldukça kapalı olan Rose hayranlarını çok da şaşırtmadı ve düğmelerini açarak dekoltesini sergiledi. Caz gecesine katılan Rose'un hayranları "Bir an için yanıldık", "Yine şaşırtmadın" tarzında yorumlarda bulundu.



