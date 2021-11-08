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Demi Rose ceketinin düğmelerini açınca yorum yağdı

08.11.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Demi Rose hayranlarını bir anlık şaşırttı. Önce ceketiyle pozunu paylaşan Rose düğmeleri açınca olay oldu.

Demi Rose ceketinin düğmelerini açınca yorum yağdı

İngiliz model Demi Rose sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Instagram’da 18.1 milyon takipçisi olan model cesur pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.

Bu içeriklere bir yenisini daha ekleyen model kitlesini her geçen gün daha da artırıyor. Instagram hesabında paylaştığı iddialı fotoğraflarla global bir üne kazanan İngiliz model Demi Rose son olarak kırmızı ceketiyle pozlarını paylaştı.

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İlk pozunda oldukça kapalı olan Rose hayranlarını çok da şaşırtmadı ve düğmelerini açarak dekoltesini sergiledi. Caz gecesine katılan Rose'un hayranları "Bir an için yanıldık", "Yine şaşırtmadın" tarzında yorumlarda bulundu.

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Demi Rose
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