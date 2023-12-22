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    4. Demi Rose kalça dekoltesiyle adından söz ettirmeyi başardı! Süper minisiyle pozuna hayranları bakmalara doyamadı

    Demi Rose kalça dekoltesiyle adından söz ettirmeyi başardı! Süper minisiyle pozuna hayranları bakmalara doyamadı

    22.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarıyla tanınan Demi Rose hayranlarının karşısına bu kez süper minisiyle çıktı. Mini eteğini ten rengi bir sütyenle ve yelekle kombinleyen Rose pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Demi Rose kalça dekoltesiyle adından söz ettirmeyi başardı! Süper minisiyle pozuna hayranları bakmalara doyamadı

    2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile yaşadığı ilişkinin sonrasında adını duyurmaya başlayan Demi Rose, müstehcen paylaşımları sayesinde kısa sürede sosyal medyada 20 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

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    Her yaptığı paylaşımı olaya yaratan isim yol kenarında otostop çeker gibi bir mizansen yaratarak poz verdi.

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    Rose'ın ekose desenli mini eteği ve kovboy çizmelerinden oluşan kombiyle paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

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    Rose'in arkasını döndüğünde ise süper mini eteğiyle verdiği kalça dekoltesi olay oldu. Kıvrımlı fenomen gönderisine, "Beni al" notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğenildi.

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