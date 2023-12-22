Demi Rose kalça dekoltesiyle adından söz ettirmeyi başardı! Süper minisiyle pozuna hayranları bakmalara doyamadı

2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile yaşadığı ilişkinin sonrasında adını duyurmaya başlayan Demi Rose, müstehcen paylaşımları sayesinde kısa sürede sosyal medyada 20 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Her yaptığı paylaşımı olaya yaratan isim yol kenarında otostop çeker gibi bir mizansen yaratarak poz verdi.

Rose'ın ekose desenli mini eteği ve kovboy çizmelerinden oluşan kombiyle paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

Rose'in arkasını döndüğünde ise süper mini eteğiyle verdiği kalça dekoltesi olay oldu. Kıvrımlı fenomen gönderisine, "Beni al" notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğenildi.