Türkiye'yi terk eden OnlyFans modeli Merve Taşkın çıplak pozunu paylaştı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımlarının yanında açıklamalarıyla da gündem gelen Merve Taşkın'ın her hareketi olay olmaya devam ediyor. Fenomen isim kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde ise hayranlarından gelen "Bakire misin?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Taşkın yine gündeme geldi. Fenomen bekaret itirafının sonrasında hayranlarının karşısına çıplak pozuyla çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sandalyenin üzerine tamamen çıplak bir şekilde oturan Taşkın gönderisine, "Vücudumun en sevdiğin kısmı hangisi?" notunu ekledi. Fenomen ismin pozunu hayranları adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Giyinmek sana göre değil merve kesinlikle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sansür yok gibi" yorumunu ekledi.