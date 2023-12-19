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    4. Türkiye'yi terk eden OnlyFans modeli Merve Taşkın çıplak pozunu paylaştı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Türkiye'yi terk eden OnlyFans modeli Merve Taşkın çıplak pozunu paylaştı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    19.12.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı müstehcen içerikleri nedeniyle Türkiye'nin gündemine yerleşen Merve Taşkın geçtiğimiz aylarda Bali'ye yerleşmişti. Aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu açıklamasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Merve Taşkın çıplak pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem yarattı.

    Türkiye'yi terk eden OnlyFans modeli Merve Taşkın çıplak pozunu paylaştı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımlarının yanında açıklamalarıyla da gündem gelen Merve Taşkın'ın her hareketi olay olmaya devam ediyor. Fenomen isim kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde ise hayranlarından gelen "Bakire misin?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Taşkın yine gündeme geldi. Fenomen bekaret itirafının sonrasında hayranlarının karşısına çıplak pozuyla çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    merve taşkın

    Bir sandalyenin üzerine tamamen çıplak bir şekilde oturan Taşkın gönderisine, "Vücudumun en sevdiğin kısmı hangisi?" notunu ekledi. Fenomen ismin pozunu hayranları adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Giyinmek sana göre değil merve kesinlikle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sansür yok gibi" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Merve Taşkın
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