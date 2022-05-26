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Demi Rose korta tanga bikiniyle çıktı! Pozları olay oldu

26.05.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve model olarak servet elde eden Demi Rose tenis oynamak için korta çıktı çıkmasına ama görenler şoke oldu. Demi Rose tenis için beyaz tanga bikini takımı tercih etti. Üstelik Rose'un bikinisi üstüne küçük geliyordu...

Demi Rose korta tanga bikiniyle çıktı! Pozları olay oldu

Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kıvrımlarını sergilemekten hiçbir zaman kaçınmayan Rose bu sefer korta çıktı. Ibiza'da keyif yapan Rose tenis için tercih ettiği tarzıyla gündem oldu.

Demi Rose beyaz tanga bikinisiyle kortta tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Rose'un bikinisi üzerine küçük geliyordu. Bu durumu umursamayan Rose bir de bol bol poz verip bunları takipçileriyle paylaştı.

Rose pratik yapmanın kendisini mükemmelleştireceğini söyledi.

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Demi Rose
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