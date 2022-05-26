Demi Rose korta tanga bikiniyle çıktı! Pozları olay oldu

Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kıvrımlarını sergilemekten hiçbir zaman kaçınmayan Rose bu sefer korta çıktı. Ibiza'da keyif yapan Rose tenis için tercih ettiği tarzıyla gündem oldu.

Demi Rose beyaz tanga bikinisiyle kortta tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Rose'un bikinisi üzerine küçük geliyordu. Bu durumu umursamayan Rose bir de bol bol poz verip bunları takipçileriyle paylaştı.

Rose pratik yapmanın kendisini mükemmelleştireceğini söyledi.





