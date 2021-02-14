Demi Rose küçük bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Instagram paylaşımları sayesinde ünlendikten sonra modelliğe adım atan Demi Rose, Ibiza'da keyif yapıyor.

Kıvrımlarını her fırsatta sergileyen Demi Rose bu sefer de kırmızı bir bikini tercih etti. Ibiza'da hem çalışıp hem tatil yapan Rose en iyi pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Aaltın detaylarla süslenmiş minik kırmızı bir bikiniyle kum saati kıvrımlarını sergileryen Rose hayranlarını mest etti.

Saç konusunda takıntılı olduğunu söyleyen Rose uzun saçlarını açarak tanga bikinisinin her yerini göstermek için etrafında dönmeyi de ihmal etmedi.



Sık sık ergenlikte zorbalığa maruz kaldığını dile getiren Demi Rose zamanının büyük kısmını internette geçirirken aradığını bulduğunu ve geldiği noktada bunun önemli bir detay olduğunu da dile getirdi.



