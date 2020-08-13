Demi Rose tatilin tadını çıkarıyor! Dekolteli poz

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra podyum dünyasına adım atan ve son dönemin en çok konuşulan kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose yine beğeni rekoru kırdı. Ülkesindeki normalleşme süreciyle kendini tatile atan Demi Rose tatilin tadını çıkarıyor.

Soluğu İbiza'da alan Demi Rose renkli elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.



Şimdilerde büyük beden modellik yapan ve aranan modeller arasına giren Rose yaptığı her paylaşımla kendine gündemde yer buluyor.



Rose son paylaşımına ise "Geçmişten ders aldım" diyerek dikkat çekti. Hayranları Rose'un bu karelerine beğeni yağdırdı.

