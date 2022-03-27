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Demi Rose'un minicik bikinisi dalga konusu oldu

27.03.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en cesur fenomenlerinden olan paylaşımları sayesinde modelliğe terfi eden Demi Rose yine yaptı yapacağını... Minicik turuncu bikinisiyle poz veren Demi Rose dalga konusu oldu.

Demi Rose'un minicik bikinisi dalga konusu oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atan Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten vazgeçmiyor. Zaman zaman çıplaklık sınırlarını zorlayan Rose yine gündem oldu.

Demi Rose turuncu minicik bikiniyi giyip poz verince dalga konusu oldu. Hayranları bikini üstünün halini görünce "Ne saçma duruyor", "Her an göğüslerin fırlayabilir", "Komik duruyorsun" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

Rose bu yorumları umursamadı ve ardından tanga bikini altını giyip kamera karşısına çıktı.

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Demi Rose
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