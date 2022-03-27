Demi Rose'un minicik bikinisi dalga konusu oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atan Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten vazgeçmiyor. Zaman zaman çıplaklık sınırlarını zorlayan Rose yine gündem oldu.

Demi Rose turuncu minicik bikiniyi giyip poz verince dalga konusu oldu. Hayranları bikini üstünün halini görünce "Ne saçma duruyor", "Her an göğüslerin fırlayabilir", "Komik duruyorsun" yorumları yaptı.

Rose bu yorumları umursamadı ve ardından tanga bikini altını giyip kamera karşısına çıktı.

