Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

Instagram paylaşımları sayesinde ünlendikten sonra modelliğe adım atan Demi Rose, dikkat çeken paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

25 yaşındaki ünlü model, üzerine giydiği uçuk mavi bluz ve tangasıyla banyoda ayna karşısına geçerek verdiği pozunu paylaştı.

Lavaboya yaslanan Demi'nin, kestane renkli uzun saçının kalçasına kadar kadar değmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Instagram'da 16 milyon takipçisi bulunan ünlü model, paylaşımına 'O okyanus gibidir. Yüzeyde yeterince tatlıdır ama derinlere dalarsanız birçok insanın asla göremediği güzelliği bulacaksın!' notunu düştü.





