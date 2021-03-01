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Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

01.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

Cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Demi Rose bu sefer de ayna karşısında verdiği tangalı pozuyla kıvrımlarını sergiledi.

Instagram paylaşımları sayesinde ünlendikten sonra modelliğe adım atan Demi Rose, dikkat çeken paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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25 yaşındaki ünlü model, üzerine giydiği uçuk mavi bluz ve tangasıyla banyoda ayna karşısına geçerek verdiği pozunu paylaştı.

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Lavaboya yaslanan Demi'nin, kestane renkli uzun saçının kalçasına kadar kadar değmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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Instagram'da 16 milyon takipçisi bulunan ünlü model, paylaşımına 'O okyanus gibidir. Yüzeyde yeterince tatlıdır ama derinlere dalarsanız birçok insanın asla göremediği güzelliği bulacaksın!' notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose, Instagram,
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